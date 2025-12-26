RCA : État de siège sécuritaire pour les élections du 28 décembre

Un pays sous "verrou" pendant 48 heures



À compter de ce samedi 27 décembre à minuit, la République centrafricaine s'isole temporairement. Toutes les frontières — qu'elles soient aériennes, terrestres ou fluviales — sont fermées. Cette mesure exceptionnelle vise à prévenir tout mouvement suspect et à assurer que les opérations de vote se déroulent dans un périmètre totalement contrôlé.











Sobriété et ordre public exigés

Le Ministre a également ordonné la fermeture provisoire des débits de boissons et des foires. L'objectif est double : éviter les attroupements spontanés et garantir que le calme règne dans les quartiers de Bangui et des provinces durant la période critique du vote. Les rassemblements non liés au processus électoral sont suspendus pour favoriser une atmosphère de paix civile.











Une chaîne de commandement mobilisée

L'application de ces mesures ne souffrira d'aucune exception. Les Directeurs Généraux de la Police Nationale, de la Gendarmerie Nationale et le Directeur des Opérations ont reçu des instructions fermes. Ils sont les garants de l'exécution de cet arrêté sur le terrain, avec pour mission de sécuriser les bureaux de vote et de veiller au respect strict des restrictions de mouvement et d'ouverture des commerces.









