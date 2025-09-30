Alwihda Info
RCA : Fortes inquiétudes après l'immobilisation d'un convoi de la MINUSCA par des bandits


Alwihda Info | Par - 30 Septembre 2025


Un incident de sécurité survenu le dimanche 28 septembre entre Mamja et Konongo en République Centrafricaine soulève de sérieuses questions sur l'efficacité et l'aptitude des soldats de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en Centrafrique (MINUSCA). Un convoi de l'ONU, lourdement surveillé, a été arrêté et dévalisé par un petit groupe d'individus.


Détails de l'attaque et inaction des Casques Bleus

 
Le convoi de la MINUSCA, composé de camions et de citernes, était escorté par deux véhicules blindés et comptait plus de quinze Casques Bleus bien armés. Cependant, il a été intercepté par seulement sept individus, équipés de trois fusils d’assaut et quatre fusils de chasse.

 
  • Bilan du vol : Les assaillants ont dérobé tous les effets personnels, les téléphones, ainsi qu'une somme de 800 000 francs CFA.
  • Inaction : Selon des témoins, personne n’a fait feu durant l'incident. Les Casques Bleus n’auraient fait aucune résistance ni même quitté leurs véhicules, attendant passivement la fin du vol.
Cet incident, bien qu'humiliant, vient s'ajouter aux préoccupations croissantes concernant l'efficacité de la mission, dont le budget annuel s'élève à environ 1,5 milliard de dollars.
 

Remise en question de la crédibilité et des capacités de la Mission

 
L'immobilisation et le vol d'un convoi de cette ampleur par une force manifestement non professionnelle relancent les doutes quant à l'aptitude des soldats de la MINUSCA à assurer leur mandat.

 
Beaucoup d’observateurs se demandent comment les Casques Bleus pourraient réaliser efficacement le désarmement et la réintégration des groupes armés s’ils sont incapables de se protéger eux-mêmes ou leurs propres ressources.
  • Inquiétude des habitants : L'incident a accru l'inquiétude des habitants concernant leur propre sécurité, remettant en cause la capacité de la MINUSCA à faire face à la criminalité et aux groupes armés.
  • Crédibilité du désarmement : Cette situation offre un « exemple spectaculaire » des raisons pour lesquelles certains militants pourraient préférer se désarmer et recevoir une formation d'instructeurs militaires d'autres pays plutôt que de se fier à la MINUSCA.
En conséquence, certaines voix s'élèvent pour suggérer que la MINUSCA devrait cesser de s’engager dans des activités militaires pour se concentrer uniquement sur des projets humanitaires, étant donné la perte de confiance et les incidents répétés entachant son image.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


