RCA : Jean-Pierre Lacroix réaffirme le soutien de l'ONU aux acteurs politiques centrafricains

Il les a assurés de l’engagement ferme de la MINUSCA à soutenir le bon déroulement des prochaines élections.







« L’approche qui tend à prévaloir, qui est aussi celle du Conseil de sécurité, est de faire le maximum pour soutenir la préparation des élections, » a dit M. Lacroix.







À la lumière de la résolution 2800, la MINUSCA a pour mandat d’aider le Gouvernement à préparer et organiser des élections libres, régulières et pacifiques et qui se déroulent de manière transparente, crédible et dans les délais fixés, « [...] en lui offrant ses bons offices, y compris en favorisant le dialogue entre tous les acteurs politiques, ainsi qu’en fournissant un appui sur les plans opérationnel, logistique, de la sécurité et, le cas échéant, technique. »

