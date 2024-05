RCA : La Croix-Rouge Centrafricaine célèbre la Journée Mondiale du Mouvement avec brio !

Cette journée spéciale a été riche en échanges et en réflexions. Des discussions animées ont porté sur la nouvelle approche de travail adoptée par le Mouvement, les enjeux et défis liés aux statuts juridiques, et le rôle crucial des volontaires en tant qu'auxiliaires des pouvoirs publics. Les participants ont formulé des recommandations précieuses visant à améliorer et à renforcer les actions de la Société Nationale.



La cérémonie officielle a été marquée par des discours inspirants prononcés par le représentant de la Fédération Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR), le Président National de la Croix-Rouge Centrafricaine et le représentant du Ministre de l'Action Humanitaire. Leurs mots ont mis en lumière l'engagement indéfectible du Mouvement envers les principes humanitaires et son dévouement à l'assistance aux personnes vulnérables en Centrafrique.



Les volontaires ont également joué un rôle central dans la célébration. Ils ont captivé l'audience par des démonstrations captivantes illustrant leur travail quotidien sur le terrain lors des interventions humanitaires. Ces démonstrations ont permis de souligner l'impact concret des actions menées par la Croix-Rouge Centrafricaine et de mettre en avant le courage et le professionnalisme de ses volontaires.



La Journée Mondiale du Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a été une véritable réussite pour la Croix-Rouge Centrafricaine. Cet événement a permis de renforcer la cohésion au sein du Mouvement, de sensibiliser le public à ses actions et de célébrer l'engagement indéfectible des volontaires qui œuvrent sans relâche pour sauver des vies et alléger la souffrance dans le pays.