RCA : La Croix-Rouge du Tchad en mission à Bangui pour renforcer la coopération





Une coopération pour prévenir les souffrances des populations vulnérables

Les discussions ont porté sur les réalisations, les défis et les perspectives communes aux deux sociétés nationales, dans le but de mieux prévenir et soulager les souffrances des populations vulnérables. La délégation a également rencontré de hauts responsables centrafricains.





Le Premier Ministre, Félix Moloua, a salué la collaboration entre les deux pays, encourageant le renforcement de la coopération sud-sud. La ministre de l’Action Humanitaire, Virginie Mbaïkoua, a également réaffirmé que la Croix-Rouge Centrafricaine est un partenaire fiable pour son ministère, notamment dans l'information humanitaire et l'aide aux populations.