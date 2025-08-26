Alwihda Info
RCA : La Croix-Rouge du Tchad en mission à Bangui pour renforcer la coopération


Alwihda Info | Par - 27 Août 2025


Une délégation de haut niveau de la Croix-Rouge du Tchad, dirigée par son président national, Khalla Ahmat Senoussi, a séjourné à Bangui, en République centrafricaine (RCA), du 18 au 23 août 2025. L'objectif principal de cette visite était de renforcer la coopération et de mutualiser les efforts avec la Croix-Rouge Centrafricaine, présidée par Antoine Mbao-Bogo.


RCA : La Croix-Rouge du Tchad en mission à Bangui pour renforcer la coopération


 

Une coopération pour prévenir les souffrances des populations vulnérables

 
Les discussions ont porté sur les réalisations, les défis et les perspectives communes aux deux sociétés nationales, dans le but de mieux prévenir et soulager les souffrances des populations vulnérables. La délégation a également rencontré de hauts responsables centrafricains.

 
Le Premier Ministre, Félix Moloua, a salué la collaboration entre les deux pays, encourageant le renforcement de la coopération sud-sud. La ministre de l’Action Humanitaire, Virginie Mbaïkoua, a également réaffirmé que la Croix-Rouge Centrafricaine est un partenaire fiable pour son ministère, notamment dans l'information humanitaire et l'aide aux populations.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


