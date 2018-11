RCA : La MINUSCA perd un casque bleu lors d’une attaque au sud-ouest

Bangui, 17 novembre 2018 – Le poste militaire de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA) dans le village de Gbambia, à 112 km au nord-ouest de Berberati (préfecture de Mambéré-Kadeï) a été la cible d’une attaque par des présumés éléments du groupe Siriri, dans la nuit de vendredi. Un casque bleu de la Mission, de nationalité Tanzanienne, a été blessé avant de succomber à ses blessures.



La MINUSCA a envoyé des soldats de la paix en renfort pour sécuriser le poste militaire ainsi que le village qui a également été ciblé par les assaillants, qui se sont enfuis.



La MINUSCA condamne avec la plus grande fermeté cette attaque et rappelle que toute atteinte à la vie d’un soldat de la paix peut être considérée comme un crime de guerre et passible de poursuites par la justice nationale ou internationale.



Le Représentant spécial du Secrétaire général du Secrétaire général en République centrafricaine, Parfait Onanga-Anyanga, et exprime ses condoléances à la famille du casque bleu, à son contingent et au Gouvernement de la Tanzanie.