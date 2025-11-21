Alwihda Info
AFRIQUE

RCA : La MINUSCA restaure trois ponts stratégiques à Bangassou pour relancer la connectivité


Alwihda Info | Par - 22 Novembre 2025


À Bangassou (Mbomou), la Compagnie pakistanaise de Génie de la MINUSCA a finalisé, en octobre 2025, la réparation de trois ponts essentiels, rouvrant ainsi deux axes routiers stratégiques.


Les travaux concernent le PK65 (axe Bangassou–Bakouma) et les PK75 et PK80, assurant la réouverture complète de l’axe Bangassou–Rafai.

 

Rétablissement d’une Connectivité Vitale

 

La restauration de ces infrastructures rétablit une connectivité vitale, essentielle pour :

  • Les opérations humanitaires ;

  • Les déplacements des communautés locales ;

  • Les patrouilles de protection des civils, conformément au mandat de la Mission.


Ces infrastructures jouent également un rôle crucial pour le commerce local. Elles contribuent directement à la relance économique, à la stabilité socio-économique et à l’amélioration de l’accès aux services essentiels pour les populations.

 

Cette réalisation marque une étape significative dans les efforts de la MINUSCA visant à promouvoir la paix et la stabilité par le développement d’infrastructures clés au bénéfice des communautés centrafricaines.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


