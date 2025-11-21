RCA : La MINUSCA restaure trois ponts stratégiques à Bangassou pour relancer la connectivité

Les travaux concernent le PK65 (axe Bangassou–Bakouma) et les PK75 et PK80, assurant la réouverture complète de l’axe Bangassou–Rafai.
Rétablissement d’une Connectivité Vitale
La restauration de ces infrastructures rétablit une connectivité vitale, essentielle pour :
-
Les opérations humanitaires ;
-
Les déplacements des communautés locales ;
-
Les patrouilles de protection des civils, conformément au mandat de la Mission.
Ces infrastructures jouent également un rôle crucial pour le commerce local. Elles contribuent directement à la relance économique, à la stabilité socio-économique et à l’amélioration de l’accès aux services essentiels pour les populations.
Cette réalisation marque une étape significative dans les efforts de la MINUSCA visant à promouvoir la paix et la stabilité par le développement d’infrastructures clés au bénéfice des communautés centrafricaines.