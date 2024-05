RCA : La ville de Pissa célèbre le renforcement des liens entre Paris et Bangui

Ce projet marque une étape importante dans les relations entre la France et la Centrafrique. Il témoigne de l'engagement continu de la France à soutenir le développement et la stabilité du pays. L'ambassadeur Bruno Foucher a souligné l'importance de ce projet dans le renforcement des liens entre Paris et Bangui.



Le maire de Pissa, Roger Okoa Penguia, s'est également exprimé sur ce projet en déclarant que cela renforce non seulement les liens entre Paris et Bangui, mais aussi les espoirs de la population locale. Pissa est une localité située à 69 km de Bangui et dispose de plusieurs structures importantes.



La mairie de Pissa est dirigée par le maire Roger Okoa Penguia, qui veille au bon fonctionnement des dispositifs municipaux. La présence d'une brigade de gendarmerie assure la sécurité des habitants ainsi que celle des personnels humanitaires qui interviennent dans la région. De plus, une poste est également présente, permettant aux fonctionnaires locaux de percevoir leur salaire sans avoir à se déplacer jusqu'à Bangui.



Ce projet de logements pour la gendarmerie témoigne du soutien continu apporté par la France à la République centrafricaine dans le domaine sécuritaire. Il contribue également au renforcement des infrastructures locales et favorise le développement économique et social de Pissa.