RCA : Le Chef d'État-Major des Armées en visite de travail au Maroc

Réunions et Discussions



Le Général a été reçu par le Général de Corps d’Armée Mohammed Berrid, Inspecteur Général des Forces Armées Royales (FAR) et Commandant de la Zone Sud. La rencontre s'est tenue au siège de l'État-Major Général des FAR à Rabat. Les discussions ont porté sur plusieurs volets de la coopération militaire, notamment :



Formation militaire : Échanges d'expertise et de formation entre les deux armées.

Visites : Renforcement des échanges de visites entre les forces armées des deux pays.



Les deux parties ont salué la solidité des liens qui unissent les Forces Armées Royales marocaines et les Forces Armées Centrafricaines.





Reconnaissance et Soutien



Le Général Mamadou a exprimé sa profonde gratitude à Sa Majesté le Roi du Maroc pour le soutien constant apporté aux Forces Armées Centrafricaines. Il a également souligné le rôle crucial du contingent marocain de la MINUSCA, composé de 750 militaires, dans le maintien de la paix en RCA.





Rencontre avec le ministre de la Défense



En outre, le Chef d'État-Major des Armées centrafricain a été reçu par Abdeltif Loudyi, ministre délégué auprès du Chef du gouvernement, chargé de l'administration de la Défense Nationale. Cette rencontre a permis de mettre en lumière la dynamique des relations d'amitié entre le Maroc et la RCA, tout en explorant des opportunités pour élargir cette coopération à de nouveaux domaines.





Conclusion



La visite du Général Zéphirin Mamadou au Maroc témoigne de l'engagement des deux pays à renforcer leur coopération militaire et à explorer de nouvelles avenues pour soutenir la paix et la sécurité en République Centrafricaine.