AFRIQUE

RCA : Le Ministre de l'Intérieur rencontre la cheffe de la MINUSCA pour une coopération accrue


Alwihda Info | Par - 17 Octobre 2025


Le Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Publique, l'Inspecteur Général de 2e grade Michel Nicaise Nassin, a eu une audience "multidimensionnelle" avec Madame Valentine Rogwabiza, Représentante Spéciale du Secrétaire Général des Nations Unies en Centrafrique et Cheffe de la MINUSCA (Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine).


  La rencontre a couvert plusieurs secteurs de coopération essentiels entre la MINUSCA et le Ministère de la Sécurité Publique :
  • Sécurisation des Élections : Soutien de la MINUSCA à la sécurisation des élections générales à venir.
  • Extension de l'Autorité de l'État : Appui pour l'extension de l'autorité de l'État et la présence effective des forces de sécurité intérieure sur l'ensemble du territoire national.
  • Action Humanitaire : Évocation d'une action immédiate de soutien, de protection et d'assistance humanitaire pour les populations de la préfecture de Vakaga, notamment Birao et Amdafok. Le Secrétariat Général de la Commission Nationale pour les Réfugiés, piloté par Ezo Ervey Zouaka, est en charge de ce dossier.
  • Renforcement Militaire : Discussion sur le renforcement de la base militaire temporaire de la MINUSCA à Amdafok, en fonction des réalités sécuritaires, malgré les contraintes financières des Nations Unies.
La Cheffe de la MINUSCA, Valentine Rogwabiza, a réaffirmé sa détermination à appuyer pleinement le Gouvernement centrafricain dans sa politique de restauration de la paix, de la sécurité et de l'autorité de l'État.
Peter Kum
