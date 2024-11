RCA : Le Président Paul Biya dépêche un émissaire auprès de Son Homologue Touadera

Renforcement de la Coopération Bilatérale

Cette rencontre a été l'occasion de discuter du renforcement de la coopération bilatérale entre la République Centrafricaine et le Cameroun. M. Lejeune Mbella Mbella a souligné l'importance des liens entre les deux pays et a exprimé le souhait de renforcer cette collaboration.





Message de Paul Biya

À l'issue de l'audience, M. Mbella a déclaré aux journalistes qu'il était porteur d'un message de Son Excellence Paul Biya, Président du Cameroun, à son homologue centrafricain, Pr Faustin Archange Touadera. La teneur de ce message reste cependant confidentielle.





Remerciements

Le Ministre camerounais a également remercié le Président Touadera pour sa disponibilité et l'accueil chaleureux qui lui a été réservé en République Centrafricaine, témoignant ainsi des relations amicales entre les deux nations.



Cette rencontre met en lumière l'engagement des deux pays à travailler ensemble pour renforcer leur coopération dans divers domaines.