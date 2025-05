RCA : Le Président Touadéra face à la presse nationale et internationale

L'événement a débuté par un discours du Ministre de la Communication et des Médias, Maxime Balalou, qui a rappelé les efforts du gouvernement, sous l'impulsion du Président Faustin Archange Touadéra, en faveur de la promotion de la liberté de la presse, tout en soulignant les manquements parfois observés en matière de déontologie et d'éthique journalistiques. L'intervention du ministre a été suivie d'une séance de questions-réponses avec le Chef de l'État.





Dans sa posture de démocrate, le Président Touadéra a répondu "sans ambages et sans complexe" aux nombreuses questions des journalistes sur des thématiques d'intérêt commun.





Dialogue politique, social et sécurité au cœur des préoccupations





Concernant le dialogue politique avec les leaders du BRDC en prélude aux prochaines élections locales, législatives et présidentielles, le Président Touadéra a réaffirmé sa volonté de tendre la main à l'opposition pour parvenir à des solutions concertées dans l'intérêt de la Nation. Il a précisé que ces discussions doivent se tenir dans un format précis, avec des thématiques tenant compte de la volonté du peuple centrafricain, et qu'il attend toujours les grandes lignes souhaitées par le BRDC.





Abordant les avancées dans le domaine social et les défis à relever dans les secteurs vitaux, le Chef de l'État s'est félicité des efforts déployés pour répondre aux problèmes sociaux de la population, notamment la réduction du coût des produits pétroliers et des denrées de première nécessité sur l'ensemble du territoire.





En matière de sécurité, le Président a souligné des progrès significatifs grâce à la mise en œuvre de l’APPR-RCA et de la Feuille de route de Luanda. Il est revenu longuement sur sa politique d'ouverture avec les groupes armés, justifiée par la recherche de la paix et de la sécurité pour son peuple, tout en insistant sur le fait que la paix s'acquiert par des compromis sans perdre de vue la question de l'impunité.





Diplomatie offensive et mobilisation pour le développement





La diplomatie et la coopération internationale ont également été abordées. Pour le Président de la République, la diversification des relations avec d'autres pays se fait dans le strict respect de la souveraineté et des lois de la République Centrafricaine, visant à inscrire la RCA dans une dynamique de coopération gagnant-gagnant.







La mobilisation des bailleurs autour du Plan National de Développement (PND) 2024-2028 en vue de la Table ronde prévue au Royaume du Maroc a constitué un point essentiel. Le Chef de l'État a justifié la récente réunion par la nécessité de communiquer sur les objectifs du PND, un cadre stratégique pour la mobilisation des ressources nécessaires auprès des bailleurs de fonds pour la réalisation de projets structurants.





Le Président Touadéra a également brisé le protocole pour répondre à des questions non inscrites à l'ordre du jour, notamment sur l'acquisition d'un local pour la Maison de la Presse et des journalistes, et l'arrestation d'un directeur de publication pour délit de presse. Ces points figuraient dans un mémorandum de l'Union des Journalistes Centrafricains (UJCA), remis au Chef de l'État à cette occasion.





La 2e édition de ce déjeuner de presse s'est déroulée dans une ambiance récréative et républicaine, offrant aux professionnels des médias l'opportunité d'obtenir des réponses sur des sujets d'intérêt national.