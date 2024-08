AFRIQUE RCA : Le Président Touadéra fait le point sur la situation du pays lors d'un déjeuner de presse

Alwihda Info | Par Peter Kum - 3 Août 2024



Le Chef de l'État centrafricain a abordé les enjeux de la sécurité, de l'économie et des réformes en cours.

Le Président de la République Professeur Faustin Archange Touadera était face aux journalistes de la presse nationale et internationale à l’occasion de la première édition du déjeuner de presse. Organisé par le Ministère de la Communication et des Médias, cet évènement a eu lieu dans la matinée de ce vendredi 2 aout 2024 dans la salle du cinéma du Palais de la Renaissance devant les hauts responsables du pays dans l'ordre protocolaire et des centaines des journalistes.



Très à l'aise dans cet exercice, le Président Touadera a balayé les questions d'actualité dans les domaines de la diplomatie, l'économie, le social, la sécurité et de la démocratie à travers les élections locales qui sont prévues pour le mois d'octobre.



Actualité oblige, le Chef de l'Etat a répondu à la première question qui concerne la levée de l'embargo sur les armes en Centrafrique. Pour lui la suspension définitive de cet embargo par les Nations-Unies est l'heureux aboutissement d'un long combat du peuple centrafricain qui est très résilient et qui a démontré que cette mesure était injuste. Tout en partageant la joie des centrafricains, le Président Touadera a remercié le Conseil de Sécurité des Nations Unies, la Conférence des chefs des États de la CEEAC et tous les partenaires qui ont dénoncé cette mesure injustice qui a empêché la RCA depuis le retour à l'ordre constitutionnel, d'obtenir les moyens létaux afin de protéger son peuple et de sécuriser toute l'étendue de son territoire.



Toujours en diplomatie, le Président Touadera a répondu aux questions d'un journaliste sur le renforcement de la coopération bilatérale entre son pays et la France qui pourrait selon lui, gêner la dynamique coopération entre la Russie et la RCA.



"Nous sommes jaloux de notre souveraineté" a déclaré le Chef de l'Etat centrafricain qui pense que la RCA est ouverte pour discuter avec tous les pays amis qui veulent coopérer avec elle dans le respect de sa souveraineté. Il y a des intérêts entre la France et la RCA et coopérer avec ce pays qui avait opté à un moment pour la rupture de certains aspects de la coopération bilatérale, ne veut pas dire que la RCA veut tourner le dos à la Russie.



Le bilan de la présidence tournante du Président Touadera à la tête de la CEMAC a aussi été à la une. Pour le Président centrafricain, les dispositions ont été prises pour le retour du siège de cette institution à Bangui même si on ne manque pas de signaler quelques réticences. A cet effet, il demande à tous de respecter les décisions de la Conférence des Chefs d'Etat.



La nomination des nouvelles personnalités à la tête des institutions de la CEMAC font également partie des avancées significatives à l'actif du Président en exercice de la CEMAC.



Désigné facilitateur de la transition gabonaise, des progrès ont été observés sur le processus du retour de ce pays ami et frère dans l'ordre constitutionnel.

Enfin, les réformes monétaires en cours et les travaux de réhabilitation de l'école Inter-Etats des douanes de la CEMAC sont aussi à inscrire sur les actions positives du Professeur Touadera.



En économie, le Président Touadera a salué le résultat de la dernière revue du Fonds Monétaire international et a annoncé la poursuite des travaux de la digitalisation des régies financières qui à terme rapporteront de fortes devises au pays.



Répondant à la question sur les problèmes qui empêchent le développement du secteur minier, le numéro Un centrafricain a vanté le nouveau Code minier en instance d' homologation.



D'après le Chef de l'Etat, ce code tient compte de la modernisation qui passe par l'industrialisation, la lutte contre les exportations frauduleuses matérialisée par la mise en place d'une brigade minière. La baisse des taxes d'exportation de 12 à 4% ainsi que la baisse des impôts des collecteurs et les artisans miniers. L'objectif du nouveau code minier est de rendre ce secteur attrayant et de booster l'économie.



L'exportation du bois était aussi au centre de cette rencontre au sommet de l'Etat centrafricain. Pour le Président Touadera, la RCA va migrer vers la transformation locale des grumes et privilégier le crédit carbone grâce au reboisement et à l'aménagement des espaces forestiers.



Sur les infrastructures, le Président a déclaré que son pays a obtenu des financements pour l'amélioration de la Route Nationale 1 qui relie la RCA au Cameroun.



L'aménagement en cours du tronçon Ndélé- Birao, les travaux de voirie à Bangui et sa périphérie sont d'après le Président TOUADERA des preuves du progrès enregistré dans le domaine des infrastructures. Le Chef de l'Etat a tout de même reconnu qu'il y a beaucoup à faire dans ce secteur qu'il tient à cœur, " on a plus passé du temps à faire la guerre que de construire notre pays" a martelé le Président Touadera.



Sur les questions liées aux fournitures d'électricité et d'eau potable, le Président a informé l'assistance que lorsqu'il était arrivé au pouvoir, la RCA n'avait que 18 Mégawatt de puissance en électricité. Aujourd'hui la capacité de l'ENERCA est de 100 Mégawatt. Il a aussi vanté la mise en route des centrales solaires photovoltaïques de Danzi et de Sakai qui totalisent 40 Mégawatt.



L'insuffisance de l'électricité est due selon le Président de la République à l'augmentation de la population centrafricaine à Bangui qui a besoin d'une puissance de 200 Mégawatt. Tout en annonçant la poursuite des travaux de Boali 3, le Chef de l'Etat a informé les participants que les villes de Bambari, Berberati et bientôt Gamboula possèdent des Mini-centrales solaires.



Quant au problème d'eau, le Président a déclaré que les travaux de la modernisation de l'usine de captation d'eau de la SODECA de Bangui sont en cours. En provinces les forages d'eau à motricité humaine sont en construction selon le Numéro Un centrafricain.



Les élections municipales ont aussi été au centre des intérêts des journalistes. Répondant à une question sur la tenue de celles-ci, le Président Touadera a déclaré que le financement est non seulement disponible, mais il y a aussi le plan de sa sécurisation qui a été déjà mis en place. Le Chef de l'Etat a profité de l'occasion pour demander aux centrafricains d'aller massivement à ces élections qui sont pour lui un changement de paradigme après 40 ans de non organisation. Le Président Touadera souhaite une forte participation des femmes pour ces élections locales.



Les questions liées à la montée en puissance des FACA et le passage de l'armée de projection vers une armée de garnison ont aussi intéressé les journalistes. Sur cette question, le Chef Suprême des Forces Armées Centrafricaines a déclaré que les militaires centrafricains sont passés de sept milles à son arrivée à 20000 milles hommes. Les garnisons prévues dans les zones de défense seront construites.



Ensuite l'assistance a été invitée à la salle des Banquets. Après le repas, nous avons assisté à l'exhibition des pas de danse et de la salsa par le Chef de l'Etat, ses proches collaborateurs et les journalistes qui avaient le vent en poupe. C'est aux environs de 15h30 que le Président TOUADERA s'est retiré dans une ambiance récréative.





