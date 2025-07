RCA : Le Président Touadéra salue les efforts de paix du Maréchal Déby Itno

Cette reconnaissance intervient suite à l'audience accordée hier, jeudi 10 juillet 2025, à Bangui, aux ministres tchadiens Gassim Chérif Mahamat (Communication et Porte-parole du Gouvernement) et Issakha Malloua Djamouss (Armées), tous deux en mission officielle.





Dans un climat propice à la relance du dialogue et à la consolidation de la paix, les discussions ont principalement porté sur le développement des relations bilatérales et la coopération entre le Tchad et la République Centrafricaine. L'objectif commun, porté par la volonté du Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, est de promouvoir la paix et la stabilité dans la région.