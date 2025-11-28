RCA : Le Président de la République reçoit le Nonce Apostolique

Interrogé par la presse présidentielle à l'issue de cette audience, Monseigneur Giuseppe LATERZA a fait savoir que cette rencontre avait pour but de lui présenter ses vœux pour la fête nationale du 1er décembre prochain. C'était également l'occasion pour lui de partager avec le Chef de l’État le message de paix du Pape en faveur de la République Centrafricaine.







Le Chef de l’État a profité de cette rencontre pour remercier le Saint-Siège de ses œuvres humanitaires en République Centrafricaine, à travers l’Église catholique, au profit des populations centrafricaines.

