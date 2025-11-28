Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

RCA : Le Président de la République reçoit le Nonce Apostolique


Alwihda Info | Par - 29 Novembre 2025


Le Nonce Apostolique Giuseppe LATERZA a été reçu le jeudi 27 novembre 2025 au soir, à la Cité des Chefs d’État à Bangui, par le Président de la République, le Professeur Faustin-Archange Touadéra.


RCA : Le Président de la République reçoit le Nonce Apostolique
 

Interrogé par la presse présidentielle à l'issue de cette audience, Monseigneur Giuseppe LATERZA a fait savoir que cette rencontre avait pour but de lui présenter ses vœux pour la fête nationale du 1er décembre prochain. C'était également l'occasion pour lui de partager avec le Chef de l’État le message de paix du Pape  en faveur de la République Centrafricaine.

 

Le Chef de l’État a profité de cette rencontre pour remercier le Saint-Siège de ses œuvres humanitaires en République Centrafricaine, à travers l’Église catholique, au profit des populations centrafricaines.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 28/11/2025

Tchad : L’ENSTP annonce le lancement des activités de célébration de son 60ᵉ anniversaire

Tchad : L’ENSTP annonce le lancement des activités de célébration de son 60ᵉ anniversaire

Tchad - Artisanat : Le Boukssa, Trésor de la tradition et symbole d'hospitalité Tchad - Artisanat : Le Boukssa, Trésor de la tradition et symbole d'hospitalité 28/11/2025

Populaires

Guinée : Conseil Supérieur de Défense Nationale (CSDN) : le Chef de l’État préside la deuxième session

28/11/2025

Confédération AES : Naissance de « Daandè Liptako », la radio confédérale pour contrer la désinformation

28/11/2025

Droits de l’Homme Sans Frontières (DHSF) renforce les capacités des jeunes défenseurs des droits humains au Tchad

28/11/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 22/11/2025 - Ahmad Youssouf Ali

Tchad : La rétention des compétences, un frein systémique à l'épanouissement professionnel

Tchad : La rétention des compétences, un frein systémique à l'épanouissement professionnel

Refus implicite de délivrer le certificat de résidence de dix ans annulé : La préfecture des Hauts-de-Seine condamnée Refus implicite de délivrer le certificat de résidence de dix ans annulé : La préfecture des Hauts-de-Seine condamnée 18/11/2025 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter