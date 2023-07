RCA : Le Tchad participe aux éliminatoires du beach volley pour les JO de Paris 2024

Bangui - Du 2 au 7 juillet 2023, se déroulent les éliminatoires du beach volley de la zone 4 pour les qualifications des Jeux Olympiques de Paris 2024. La délégation tchadienne, composée de 7 personnes comprenant un chef de délégation, un entraîneur et 5 joueurs, est déjà présente sur place. La compétition débutera le 4 juillet.



C'est une occasion importante pour le Tchad de se mesurer aux autres pays de la région dans cette discipline olympique populaire. Les joueurs tchadiens espèrent décrocher une place pour représenter leur pays aux Jeux Olympiques de Paris en 2024.



Le beach volley, également connu sous le nom de volley-ball de plage, est un sport dynamique et spectaculaire qui exige agilité, coordination et stratégie. Les équipes participantes se mesurent dans des matchs sur le sable.