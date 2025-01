RCA : Le couple présidentiel reçoit les vœux du Corps Diplomatique

La cérémonie traditionnelle a rassemblé l’ensemble du Corps Diplomatique accrédité en République Centrafricaine, incluant des ambassadeurs, des chargés d’affaires, des attachés de défense, ainsi que des représentants d’organisations internationales et de postes consulaires. Étaient présents également le Ministre des Affaires Étrangères, Sylvie BAIPO TEMON, ainsi que des membres des cabinets de la présidence et du ministère.





Discours du Doyen des Ambassadeurs



Au nom du Corps Diplomatique, le Doyen des Ambassadeurs, son Excellence Mostafa HALFAOUI du Royaume du Maroc, a exprimé des vœux de santé et de succès au Président de la République et à sa famille. Il a également adressé ses vœux de paix et de prospérité au gouvernement et au peuple centrafricains.





Le Doyen a reconnu les efforts des autorités centrafricaines, mentionnant les réformes politiques, institutionnelles et sécuritaires. Il a appelé les pays amis à soutenir la République Centrafricaine.



“Il est grand temps que les pays reconnaissent ces efforts et s'engagent à soutenir les processus en cours pour un règlement définitif des difficultés,” a noté l’Ambassadeur HALFAOUI.





Difficultés à Aborder



Il a également mentionné les défis liés aux coûts des permis de résidence auxquels sont confrontés les ressortissants des pays africains.





Réponse du Président TOUADERA



En réponse, le Président Faustin Archange TOUADERA a souhaité santé et bonheur au Corps Diplomatique, tout en exprimant des vœux de paix et de prospérité pour leurs pays respectifs. Il a remercié les pays amis pour leur soutien à la paix en RCA, tout en soulignant l'importance des prochaines élections.





Engagement envers les Nations-Unies



Le Chef de l’État a réaffirmé l’attachement de la RCA aux idéaux des Nations-Unies, et a demandé à la Cheffe de la diplomatie centrafricaine de répondre aux préoccupations du Corps Diplomatique.





Cette cérémonie de vœux est une marque d’attachement et de sympathie envers le peuple centrafricain, soulignant l'importance des relations diplomatiques dans la consolidation de la paix et le développement du pays.