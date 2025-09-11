RCA : Le sommet de la CEMAC dresse le bilan d'une présidence sous le signe de l'intégration

Le sommet a réuni les présidents du Tchad, du Gabon, du Congo et de la Guinée équatoriale, ainsi que le ministre des Affaires étrangères du Cameroun. Dans son discours, le président Touadéra a salué les récentes évolutions démocratiques dans la région, notamment la transition au Gabon et les prochaines échéances électorales. Il a également souligné les défis économiques persistants, comme le taux de croissance jugé insuffisant de 2,9 % en 2024.
Le président Touadéra a mis en avant plusieurs acquis de sa présidence :
- La relance de l'harmonisation des politiques communes.
- Le renforcement de la surveillance macroéconomique et la modernisation du système bancaire.
- La dynamisation du marché commun et l'accélération des projets d'interconnexion (transport, énergie, télécommunications).