RCA : Le sommet de la CEMAC dresse le bilan d'une présidence sous le signe de l'intégration


Alwihda Info | Par - 12 Septembre 2025


La République centrafricaine a accueilli ce mercredi 10 septembre 2025 la 16ᵉ Session ordinaire de la Conférence des Chefs d’État de la CEMAC. Présidée par le Professeur Faustin Archange Touadéra, président en exercice, cette rencontre a permis de faire le bilan de sa mandature, marquée par des avancées en matière d'intégration régionale.


  Le sommet a réuni les présidents du Tchad, du Gabon, du Congo et de la Guinée équatoriale, ainsi que le ministre des Affaires étrangères du Cameroun. Dans son discours, le président Touadéra a salué les récentes évolutions démocratiques dans la région, notamment la transition au Gabon et les prochaines échéances électorales. Il a également souligné les défis économiques persistants, comme le taux de croissance jugé insuffisant de 2,9 % en 2024.
Le président Touadéra a mis en avant plusieurs acquis de sa présidence :
  • La relance de l'harmonisation des politiques communes.
  • Le renforcement de la surveillance macroéconomique et la modernisation du système bancaire.
  • La dynamisation du marché commun et l'accélération des projets d'interconnexion (transport, énergie, télécommunications).
Ces résultats, selon lui, témoignent de la détermination de la communauté à aller de l'avant malgré un contexte économique difficile. La présidence centrafricaine a été marquée par des réformes structurelles et un engagement fort en faveur de la solidarité entre les États membres. Le président Touadéra a conclu en rappelant que l'avenir de la sous-région dépend de la poursuite de ces chantiers collectifs.
Peter Kum
