RCA : Les Accords de N'Djamena pour la paix officialisés à Bangui

Une réunion des acteurs clés pour la stabilité



La capitale centrafricaine a accueilli l'ensemble des acteurs, facilitateurs et garants de cet accord, aujourd'hui dénommé les "Accords de N’Djamena". Étaient présents les autorités centrafricaines et tchadiennes, le corps diplomatique, ainsi que les chefs rebelles Oumar Abdel Kader, alias "Sembe Bobbo", du groupe Retour, Réclamation et Réhabilitation (3R), et Ali Darassa de l’Union pour la Paix en Centrafrique (UPC).