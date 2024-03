AFRIQUE

RCA - Ndeke Luka: 24 ans de succès radio ce 27 mars

Alwihda Info | Par Peter Kum - 27 Mars 2024

Fondée en 2000 par la Fondation Hirondelle, la Radio Ndeke Luka est devenue le média le plus populaire et écouté en République centrafricaine. Diffusant en direct 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 en français et en sango dans tout le pays, elle est une véritable institution de service au public avec plus d'une dizaine d'émetteurs FM et des reprises par une vingtaine de radios partenaires.