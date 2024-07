L'opération s'est déroulée près des mines de Goro et Sania, où les rebelles avaient établi une base. Selon les informations, les FACA et les instructeurs russes ont été alertés par des sources locales de la présence des rebelles dans la zone.



Au cours d'une opération ciblée, les forces gouvernementales ont attaqué la base rebelle, neutralisant six rebelles et blessant plusieurs autres. Les rebelles restants ont pris la fuite, abandonnant leur base et du matériel militaire.



Cette opération est un nouveau coup dur pour les groupes rebelles qui opèrent dans la région. Elle s'inscrit dans le cadre des efforts continus des FACA, soutenues par des instructeurs russes, pour rétablir la sécurité et l'autorité de l'État dans tout le pays.