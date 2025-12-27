Alwihda Info
AFRIQUE

RCA Scrutins 2025 : La démocratie en marche malgré les défis logistiques


Alwihda Info | Par - 28 Décembre 2025


Ce dimanche 28 décembre 2025, la République centrafricaine écrit une page dense de son histoire. Si l'aube a été marquée par quelques nuages organisationnels, le midi sonne le glas des incertitudes dans plusieurs secteurs clés, notamment à Bangui.


Info et Image : Réseau des journalistes pour les Droits de l'homme
 Bangui (3e Arrondissement) : Le vote reprend ses droits

 

Après une suspension de quelques heures due à une confusion sur les bulletins de vote des législatives, la 2e circonscription du 3e arrondissement a finalement lancé ses opérations à la mi-journée. Cette réactivité de l'Autorité Nationale des Élections (ANE) a permis de rassurer les centaines d'électeurs qui patientaient sous le soleil, déterminés à ne pas perdre leur voix.





L'inclusion des travailleurs : Le succès de la dérogation

 

Le dispositif de vote par dérogation a prouvé son utilité. À l'image de Lydie, agent de sécurité dans le 4e arrondissement, de nombreux fonctionnaires et agents du secteur privé ont pu exprimer leur choix pour la présidentielle sans abandonner leurs postes stratégiques. C’est une victoire pour l’universalité du suffrage dans un pays en pleine activité.





Vigilance des observateurs et discipline citoyenne

 

Des quartiers périphériques comme le PK12 aux zones plus éloignées comme Rafaï, le calme domine. Les missions d'observation saluent la discipline des files d'attente. Toutefois, la "synergie RJDH" reste vigilante sur deux points :

  • L'harmonisation des bulletins : S'assurer que chaque bureau dispose des noms des candidats locaux.
     

  • Le droit de vote : Gérer avec tact les cas de cartes électorales non mises à jour pour éviter toute exclusion injustifiée.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur



