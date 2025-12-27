RCA Scrutins 2025 : La démocratie en marche malgré les défis logistiques

Bangui (3e Arrondissement) : Le vote reprend ses droits

Après une suspension de quelques heures due à une confusion sur les bulletins de vote des législatives, la 2e circonscription du 3e arrondissement a finalement lancé ses opérations à la mi-journée. Cette réactivité de l'Autorité Nationale des Élections (ANE) a permis de rassurer les centaines d'électeurs qui patientaient sous le soleil, déterminés à ne pas perdre leur voix.











L'inclusion des travailleurs : Le succès de la dérogation

Le dispositif de vote par dérogation a prouvé son utilité. À l'image de Lydie, agent de sécurité dans le 4e arrondissement, de nombreux fonctionnaires et agents du secteur privé ont pu exprimer leur choix pour la présidentielle sans abandonner leurs postes stratégiques. C’est une victoire pour l’universalité du suffrage dans un pays en pleine activité.











Vigilance des observateurs et discipline citoyenne

Des quartiers périphériques comme le PK12 aux zones plus éloignées comme Rafaï, le calme domine. Les missions d'observation saluent la discipline des files d'attente. Toutefois, la "synergie RJDH" reste vigilante sur deux points :

