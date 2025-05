RCA : Uganda Airlines inaugurera prochainement des vols directs vers Bangui

Dans sa réaction, publiée ce vendredi 16 mai 2025, le Président Touadéra a déclaré : "Un nouveau chapitre commence ! Je salue la décision de Uganda Airlines de lancer des vols directs vers Bangui. Il s’agit d’un signal fort de croissance du commerce régional, de la coopération et de l’amitié. Les vols Kampala-Bangui ouvriront bientôt de nouvelles voies de voyage et de correspondance."





Cette initiative d'Uganda Airlines est perçue comme un développement positif qui facilitera les échanges commerciaux, renforcera la coopération bilatérale et favorisera les liens d'amitié entre l'Ouganda et la République Centrafricaine. L'ouverture de cette nouvelle liaison aérienne entre Kampala et Bangui devrait également créer de nouvelles opportunités de voyage et de connexion pour les passagers.