RCA : Un parc à bétail, un outil de la Minusca pour la paix

Un an après sa construction, le parc à bétail de Boufolo, situé à 40 km de Berberati, continue de jouer un rôle crucial dans la sécurité et l'économie locale. Le parc vise à sécuriser les éleveurs et les commerçants de bétail, à rendre le circuit de vente plus transparent et à stimuler l'économie locale.



Le parc, d’une superficie de plus de 150 m², est géré par une équipe comprenant un percepteur communal, le chef du secteur de l’élevage et un infirmier vétérinaire. Cela permet un examen des troupeaux avant la vente.



Aladji Alidou, chef du parc, souligne les bénéfices économiques et sécuritaires de la vente de bétail dans le parc, incitant d'autres éleveurs à y vendre leurs animaux.



Jacques Antoine Gounindji, sous-préfet de Berberati, salue l'initiative pour son impact sur la réduction des conflits liés à la transhumance et l'amélioration des taxes locales.

Les comités responsables de la gestion des conflits entre éleveurs et agriculteurs ont reçu des moyens de transport, facilitant leur travail.



La construction du parc à bétail et l'équipement des comités de gestion des conflits ont coûté plus de 17 millions de FCFA, dans le cadre d’un projet à impact rapide mené par la MINUSCA.



Le parc à bétail de Boufolo est une initiative bénéfique qui renforce le vivre ensemble, améliore la sécurité des transactions et redynamise l'économie locale en République Centrafricaine.