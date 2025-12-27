RCA : Un peuple aux urnes pour dessiner son avenir local et national

Un dispositif sécuritaire et logistique sans précédent



Sous la supervision de l'ANE et avec le soutien stratégique de la MINUSCA, le matériel électoral a été déployé sur l'ensemble du territoire. Les casques bleus, en coordination avec les Forces de Défense et de Sécurité (FDS), assurent une présence dissuasive pour permettre aux électeurs de voter dans la sérénité, malgré les défis sécuritaires persistants dans certaines zones.











Le retour historique des Élections Locales

Le véritable événement de cette journée est la réactivation du pouvoir local. En votant pour leurs conseillers municipaux, les Centrafricains reprennent la main sur la gestion de leurs villes et villages. C'est une étape cruciale pour la restauration de l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire et pour la redevabilité des élus envers leurs administrés.











Une mobilisation citoyenne exemplaire

Malgré la complexité de voter pour quatre scrutins simultanément, les premiers rapports indiquent une forte affluence. Les citoyens font preuve de patience pour accomplir ce geste qui clôture une transition politique longue et prépare les bases d'un développement durable.



La clôture des bureaux de vote est prévue en fin de journée, suivie immédiatement par le dépouillement sous l'œil vigilant des observateurs nationaux et internationaux.



