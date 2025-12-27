Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

RCA : Un peuple aux urnes pour dessiner son avenir local et national


Alwihda Info | Par - 28 Décembre 2025


Depuis 06h00 ce matin, les Centrafricains se pressent devant les bureaux de vote à Bangui et dans les provinces. Cette journée du 28 décembre 2025 restera gravée comme celle où la RCA a renoué avec la démocratie de proximité.


Image : MINUSCA
Image : MINUSCA


 

Un dispositif sécuritaire et logistique sans précédent


Sous la supervision de l'ANE et avec le soutien stratégique de la MINUSCA, le matériel électoral a été déployé sur l'ensemble du territoire. Les casques bleus, en coordination avec les Forces de Défense et de Sécurité (FDS), assurent une présence dissuasive pour permettre aux électeurs de voter dans la sérénité, malgré les défis sécuritaires persistants dans certaines zones.





Le retour historique des Élections Locales

 

Le véritable événement de cette journée est la réactivation du pouvoir local. En votant pour leurs conseillers municipaux, les Centrafricains reprennent la main sur la gestion de leurs villes et villages. C'est une étape cruciale pour la restauration de l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire et pour la redevabilité des élus envers leurs administrés.





Une mobilisation citoyenne exemplaire

 

Malgré la complexité de voter pour quatre scrutins simultanément, les premiers rapports indiquent une forte affluence. Les citoyens font preuve de patience pour accomplir ce geste qui clôture une transition politique longue et prépare les bases d'un développement durable.

La clôture des bureaux de vote est prévue en fin de journée, suivie immédiatement par le dépouillement sous l'œil vigilant des observateurs nationaux et internationaux.
 

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 27/12/2025

Tchad : vers une libération du général Abdoulaye Miskine à l'occasion du Nouvel An ?

Tchad : vers une libération du général Abdoulaye Miskine à l'occasion du Nouvel An ?

Tchad-Russie : Vers un accélérateur d'affaires pour les PME Tchad-Russie : Vers un accélérateur d'affaires pour les PME 27/12/2025

Populaires

Tchad : victime d’une blessure sportive, le ministre de la Fonction publique sera évacué vers l’Égypte

27/12/2025

Kanem : Un nouveau pôle spirituel et social inauguré à Sassa

27/12/2025

Justice et investissements au Tchad : ouverture du 7ᵉ Congrès du Syndicat des Magistrats

27/12/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 26/12/2025 - Mahamoud Tahir Babouri

La dominance de la culture occidentale sur le peuple africain : entre fascination et aliénation

La dominance de la culture occidentale sur le peuple africain : entre fascination et aliénation

Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs 22/12/2025 - MAAOUIYA ABDERAHIM BIREME

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter