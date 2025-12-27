Alwihda Info
AFRIQUE

RCA : Un vote sous haute protection internationale et nationale


Alwihda Info | Par - 28 Décembre 2025


Le ciel de la République centrafricaine s'illumine ce 28 décembre 2025 sous le signe de la sérénité électorale. Les opérations de vote, cœur battant de la démocratie, se poursuivent sans heurts majeurs grâce à un déploiement sécuritaire d'une envergure exceptionnelle.


Une logistique blindée pour chaque bulletin

 

Le succès d'une élection commence par la sécurité de ses documents. Sous l'escorte rigoureuse des Casques bleus de la MINUSCA, le personnel électoral et les documents sensibles ont rallié les bureaux de vote les plus isolés du pays. Cette logistique coordonnée garantit que chaque citoyen, qu'il soit à Bangui ou dans les préfectures lointaines, dispose du matériel nécessaire pour accomplir son devoir civique.



 

Un maillage sécuritaire mixte et rassurant

 

Aux abords de chaque centre de vote, l'alliance entre la Force et la Police de la MINUSCA et les Forces de défense et de sécurité centrafricaines (FDS) est visible. Cette collaboration exemplaire ne se limite pas à la garde statique ; elle vise à créer un environnement de confiance. En voyant leurs forces nationales travailler main dans la main avec les partenaires internationaux, les électeurs et électrices peuvent se rendre aux urnes avec la certitude d'être protégés.



Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


