RCA : Un vote sous haute protection internationale et nationale

Une logistique blindée pour chaque bulletin
Le succès d'une élection commence par la sécurité de ses documents. Sous l'escorte rigoureuse des Casques bleus de la MINUSCA, le personnel électoral et les documents sensibles ont rallié les bureaux de vote les plus isolés du pays. Cette logistique coordonnée garantit que chaque citoyen, qu'il soit à Bangui ou dans les préfectures lointaines, dispose du matériel nécessaire pour accomplir son devoir civique.
Un maillage sécuritaire mixte et rassurant
Aux abords de chaque centre de vote, l'alliance entre la Force et la Police de la MINUSCA et les Forces de défense et de sécurité centrafricaines (FDS) est visible. Cette collaboration exemplaire ne se limite pas à la garde statique ; elle vise à créer un environnement de confiance. En voyant leurs forces nationales travailler main dans la main avec les partenaires internationaux, les électeurs et électrices peuvent se rendre aux urnes avec la certitude d'être protégés.