RCA : Un vote sous haute protection internationale et nationale

Un maillage sécuritaire mixte et rassurant

Aux abords de chaque centre de vote, l'alliance entre la Force et la Police de la MINUSCA et les Forces de défense et de sécurité centrafricaines (FDS) est visible. Cette collaboration exemplaire ne se limite pas à la garde statique ; elle vise à créer un environnement de confiance. En voyant leurs forces nationales travailler main dans la main avec les partenaires internationaux, les électeurs et électrices peuvent se rendre aux urnes avec la certitude d'être protégés.

