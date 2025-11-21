RCA/Vakaga : La signature d’un accord de paix local à Am-Dafock ramène la sérénité entre Centrafricains et Soudanais

L'accord engage les communautés signataires sur trois points essentiels :
-
Le respect des couloirs de transhumance ;
-
La promotion du bon voisinage ;
-
L'interdiction de la possession illégale d’armes.
Les actions de sensibilisation menées conjointement par la MINUSCA, les autorités locales et d’autres partenaires ont permis d'informer plus de 3 000 personnes des engagements pris.
Les impacts sont jugés probants, notamment concernant le retour des populations déplacées.
Judes Ngayoko, Préfet de la Vakaga, a souligné ce retour à la normale :
« Sur plus de 11 000 déplacés internes (IDP) recensés à Am-Dafock il y a quelques mois, il n’en reste aujourd’hui qu’environ 200. Cela prouve que la sécurité est revenue. »
Ce constat est partagé par Célestin Tamia, Chef de Groupe d’Am-Dafock, pour qui :
« les IDP sont tous rentrés chez eux et ont repris leurs activités champêtres [agricoles]. »
Pour le Sous-Préfet d’Am-Dafock, Abdel Kader Ramadan :
« L’un des effets immédiats de cet accord, c’est le silence des armes. Car depuis sa signature, nous n’entendons plus leurs crépitements. »