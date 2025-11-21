RCA/Vakaga : La signature d’un accord de paix local à Am-Dafock ramène la sérénité entre Centrafricains et Soudanais

Les impacts sont jugés probants, notamment concernant le retour des populations déplacées.







Judes Ngayoko, Préfet de la Vakaga, a souligné ce retour à la normale :



« Sur plus de 11 000 déplacés internes (IDP) recensés à Am-Dafock il y a quelques mois, il n’en reste aujourd’hui qu’environ 200. Cela prouve que la sécurité est revenue. »







Ce constat est partagé par Célestin Tamia, Chef de Groupe d’Am-Dafock, pour qui :



« les IDP sont tous rentrés chez eux et ont repris leurs activités champêtres [agricoles]. »







Pour le Sous-Préfet d’Am-Dafock, Abdel Kader Ramadan :

