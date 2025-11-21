Alwihda Info
AFRIQUE

RCA/Vakaga : La signature d’un accord de paix local à Am-Dafock ramène la sérénité entre Centrafricains et Soudanais


Alwihda Info | Par - 22 Novembre 2025


La signature d’un accord de paix local à Am-Dafock, avec l’appui de la MINUSCA, a ramené la sérénité au sein des communautés centrafricaines et soudanaises. L’accord, signé le 30 octobre 2025, intervient après plusieurs mois de tensions et de déplacements qui avaient affecté plus de 2 000 civils.


L'accord engage les communautés signataires sur trois points essentiels :

  1. Le respect des couloirs de transhumance ;

  2. La promotion du bon voisinage ;

  3. L'interdiction de la possession illégale d’armes.

Les actions de sensibilisation menées conjointement par la MINUSCA, les autorités locales et d’autres partenaires ont permis d'informer plus de 3 000 personnes des engagements pris.





 

Les impacts sont jugés probants, notamment concernant le retour des populations déplacées.

 

Judes Ngayoko, Préfet de la Vakaga, a souligné ce retour à la normale :

« Sur plus de 11 000 déplacés internes (IDP) recensés à Am-Dafock il y a quelques mois, il n’en reste aujourd’hui qu’environ 200. Cela prouve que la sécurité est revenue. »



Ce constat est partagé par Célestin Tamia, Chef de Groupe d’Am-Dafock, pour qui :

« les IDP sont tous rentrés chez eux et ont repris leurs activités champêtres [agricoles]. »



Pour le Sous-Préfet d’Am-Dafock, Abdel Kader Ramadan :

« L’un des effets immédiats de cet accord, c’est le silence des armes. Car depuis sa signature, nous n’entendons plus leurs crépitements. »

Peter Kum
