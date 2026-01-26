RCA : Vers des élections partielles pour compléter les institutions locales et nationales

Une mobilisation anticipée des candidats
L'ANE invite dès aujourd'hui les partis politiques et les indépendants à préparer leurs dossiers. Les points essentiels du calendrier à venir sont :
Convocation du corps électoral : Imminente (via décret gouvernemental).
Ouverture des candidatures : Dès le 3ème jour suivant la convocation officielle.
Durée des enregistrements : Une fenêtre stricte de 10 jours calendaires.
Cartographie des sièges à pourvoir
Les élections se diviseront en trois catégories, touchant aussi bien la capitale que les provinces reculées.
1. Législatives (2 sièges)
Bangui : 2ème circonscription du 6ème arrondissement.
Province : Taley 1.
2. Régionales (6 circonscriptions)
Le défi est ici de compléter les conseils régionaux, particulièrement à Bangui et dans l'Est du pays (Kémo, Ouaka, Mbomou, Haut-Mbomou).
Exemples : 3ème et 8ème arrondissements de Bangui, Bakouma, Djemah.
3. Municipales (8 circonscriptions)
L'enjeu de proximité est fort, notamment dans le Haut-Mbomou (Bambouti, Obo, Zémio) où plusieurs communes attendent encore leurs élus locaux.
Autres zones : Basse-Kotto (Mingala), Mambéré-Kadéï (Berbérati), Nana-Mambéré (Abba, Baoro).
L'appel au civisme
L'ANE exhorte la société civile et les pouvoirs publics à multiplier les actions de sensibilisation. L'objectif est de susciter des vocations, notamment dans les zones où l'absence de candidats a bloqué le processus en décembre dernier. Pour les autorités, la réussite de ces partielles est la condition sine qua non pour stabiliser la décentralisation en RCA.