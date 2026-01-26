Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
AFRIQUE

RCA : Vers des élections partielles pour compléter les institutions locales et nationales


Alwihda Info | Par - 26 Janvier 2026


L'ANE a identifié plusieurs zones où les sièges n'ont pu être pourvus lors du dernier scrutin. Qu'il s'agisse de décès de candidats ou d'une absence de candidatures, le gouvernement et l'ANE s'activent pour organiser des scrutins de rattrapage dans 16 circonscriptions clés.


RCA : Vers des élections partielles pour compléter les institutions locales et nationales



 

Une mobilisation anticipée des candidats


L'ANE invite dès aujourd'hui les partis politiques et les indépendants à préparer leurs dossiers. Les points essentiels du calendrier à venir sont :

  • Convocation du corps électoral : Imminente (via décret gouvernemental).

  • Ouverture des candidatures : Dès le 3ème jour suivant la convocation officielle.

  • Durée des enregistrements : Une fenêtre stricte de 10 jours calendaires.





Cartographie des sièges à pourvoir


Les élections se diviseront en trois catégories, touchant aussi bien la capitale que les provinces reculées.

1. Législatives (2 sièges)

  • Bangui : 2ème circonscription du 6ème arrondissement.

  • Province : Taley 1.

2. Régionales (6 circonscriptions)

Le défi est ici de compléter les conseils régionaux, particulièrement à Bangui et dans l'Est du pays (Kémo, Ouaka, Mbomou, Haut-Mbomou).

  • Exemples : 3ème et 8ème arrondissements de Bangui, Bakouma, Djemah.

3. Municipales (8 circonscriptions)

L'enjeu de proximité est fort, notamment dans le Haut-Mbomou (Bambouti, Obo, Zémio) où plusieurs communes attendent encore leurs élus locaux.

  • Autres zones : Basse-Kotto (Mingala), Mambéré-Kadéï (Berbérati), Nana-Mambéré (Abba, Baoro).

 

L'appel au civisme

 

L'ANE exhorte la société civile et les pouvoirs publics à multiplier les actions de sensibilisation. L'objectif est de susciter des vocations, notamment dans les zones où l'absence de candidats a bloqué le processus en décembre dernier. Pour les autorités, la réussite de ces partielles est la condition sine qua non pour stabiliser la décentralisation en RCA.





 

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
