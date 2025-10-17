RCA : Visite de travail tripartite du Président Touadéra à Libreville

S.E. le Professeur Faustin Archange Touadéra (RCA)

S.E. Umaro Sissoco Embaló (Guinée-Bissau)

S.E. Brice Clotaire Oligui Nguema (Gabon)

L'actualité africaine, notamment les élections en Afrique Centrale et en Afrique de l’Ouest.

Les questions de sécurité et de développement durable en Afrique.

La réunion s'est tenue au Palais de la Rénovation et a rassemblé :Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de consultations régulières visant à renforcer les liens de solidarité et à bâtir un continent africain de paix et de prospérité.Les Chefs d’État ont passé en revue plusieurs sujets d'actualité :visite du Président Touadéra souligne sa volonté de promouvoir la coopération Sud-Sud et de renforcer le dialogue entre les pays amis.