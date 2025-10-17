Alwihda Info
AFRIQUE

RCA : Visite de travail tripartite du Président Touadéra à Libreville


Alwihda Info | Par - 17 Octobre 2025


Le Président de la République Centrafricaine, le Professeur Faustin Archange Touadéra, a effectué un voyage aller-retour à Libreville, Gabon, ce jeudi 16 octobre 2025, pour une rencontre tripartite de haut niveau.


  La réunion s'est tenue au Palais de la Rénovation et a rassemblé :
  • S.E. le Professeur Faustin Archange Touadéra (RCA)
  • S.E. Umaro Sissoco Embaló (Guinée-Bissau)
  • S.E. Brice Clotaire Oligui Nguema (Gabon)
 

 

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de consultations régulières visant à renforcer les liens de solidarité et à bâtir un continent africain de paix et de prospérité.

 
Les Chefs d’État ont passé en revue plusieurs sujets d'actualité :
  • L'actualité africaine, notamment les élections en Afrique Centrale et en Afrique de l’Ouest.
  • Les questions de sécurité et de développement durable en Afrique.
visite du Président Touadéra souligne sa volonté de promouvoir la coopération Sud-Sud et de renforcer le dialogue entre les pays amis.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


