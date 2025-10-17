RCA : Visite de travail tripartite du Président Touadéra à Libreville

La réunion s'est tenue au Palais de la Rénovation et a rassemblé :
- S.E. le Professeur Faustin Archange Touadéra (RCA)
- S.E. Umaro Sissoco Embaló (Guinée-Bissau)
- S.E. Brice Clotaire Oligui Nguema (Gabon)
Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de consultations régulières visant à renforcer les liens de solidarité et à bâtir un continent africain de paix et de prospérité.
Les Chefs d’État ont passé en revue plusieurs sujets d'actualité :
- L'actualité africaine, notamment les élections en Afrique Centrale et en Afrique de l’Ouest.
- Les questions de sécurité et de développement durable en Afrique.