RCA : à Kisangani : le président Félix Tshisekedi s’est adressé à la population

Arrivé ce mercredi 23 octobre à Kisangani en début de soirée, le président de la République de RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été chaleureusement accueilli à l’aéroport international de Bangboka.



Toute la notabilité locale conduite, par le gouverneur de province Paulin Lendengola, ainsi que les forces vives massées autour de l’aérogare, ont salué le chef de l’Etat. Devant une foule nombreuse massée à la Place de la Poste au centre-ville de Kisangani, le chef de l’État s’est exprimé durant près d’une heure.



S’exprimant en lingala, le président de la République a remercié la population de Kisangani, pour l’accueil qui lui a été réservé et la confiance placée en lui à travers le vote à l’élection présidentielle de 2023. Au sujet de la guerre d’agression que subit notre pays à l’Est, le chef de l’État a lancé un message de résistance.



« Nous avons beaucoup d’ennemis au tour de nous, résistez comme vous l’avez fait durant la guerre de six jours », a dit le commandant suprême. « Je fais confiance aux Fardc ; ils doivent être en mesure de défendre la patrie », a dit le président Tshisekedi. « Nous gagnerons cette guerre. Ils peuvent tromper certains de nos frères, mais ils ne gagneront pas le peuple congolais », a-t-il conclu.



« Les infrastructures constituent notre priorité, cela a commencé par l’aéroport et la voirie urbaine, et ces œuvres doivent se poursuivre », a précisé le président de la République.