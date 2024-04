RCA : au moins 17 civils tués par des éléments du Groupé armé 3R

Dans un communiqué de presse, le gouvernement centrafricain relève qu'une attaque sordide a été perpétrée le 2 avril 2024, aux environs de 12h 00, par des éléments du groupe armé 3R (Retour, réclamation et réhabilitation), membre de la « Coalition des Patriotes pour le Changement », contre des paisibles citoyens dans la commune de Bohong (préfecture de l'Ouham Pende), entrainant un bilan provisoire de 17 morts et des blessées.



Cette attaque que le gouvernement condamne fait suite aux récentes actions criminelles et subversives, entreprises récemment à Boali et à Valoke par les ennemis de la paix, mis en déroute par les forces de défense et de sécurité.



« Une telle campagne ne vise qu'à saper les efforts en faveur de la consolidation de la paix, dans le cadre de l'Accord Politique pour la Paix et la Réconciliation et de la Feuille de Route de Luando, soutenus par la Communauté Internationale », poursuit le communiqué du gouvernement.



En cette triste occasion, le gouvernement présente aux familles des victimes ses condoléances, tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés. Par ailleurs, le gouvernement prévient que les responsables de cette attaque dirigée contre des paisibles citoyens ne resteront pas impunis.