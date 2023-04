AFRIQUE RCA : défis et réussites d'une vaccination massive des enfants en zone reculée

Grâce à des interventions d'urgence, Médecins Sans Frontières (MSF) appuie le ministère de la Santé en République centrafricaine pour améliorer l’accès aux soins à la population.



Situé dans la préfecture de la Basse-Kotto, le district sanitaire de Kembé – Satema est particulièrement isolé du fait de l’état de dégradation avancée des routes pour y accéder.



L’insécurité liée au conflit a poussé également un certain nombre de personnes à se déplacer ailleurs dans le pays, y compris les professionnels de santé.



Après une alerte lancée par les autorités du district au printemps 2022 pour de possibles épidémies de coqueluche et de rougeole, une équipe du laboratoire mobile de MSF s’est rendue sur place pour confirmer les cas grâce à l’analyse d’échantillons de sang en collaboration avec l’Institut Pasteur.



Compte tenu des difficultés d’accès et des capacités limitées du ministère de la Santé de répondre sur tout le territoire, MSF a décidé en 2014 de créer une équipe d’urgence, appelée EURECA (équipe d’urgence en République centrafricaine), pour agir rapidement et efficacement en cas d’alertes sanitaires.



Celle-ci a pour objectifs la surveillance, l’investigation et la confirmation d’alertes. Puis, si nécessaire, elle apporte la première réponse aux urgences médico-humanitaires sur le territoire. Pour mener à bien cette campagne, trois passages ont été nécessaires.



A chacun d’entre eux, environ 500 personnes, réparties dans 56 équipes fixes et mobiles de vaccination, avec le soutien de plus de 100 mobilisateurs et autant de taxis-motos, ont travaillé pour le transport des personnes et l’acheminement des vaccins et du matériel de chaîne de froid.



« La plus-value de MSF réside dans sa capacité à développer des stratégies mobiles avancées », affirme docteur Régis Ngazanguinza, médecin d’EURECA. Au-delà de cette campagne de vaccination, MSF a soutenu les structures de santé existantes. Dans l’arrière-pays, la majorité des centres et postes de santé manquent de ressources humaines, de médicaments et d’équipements. Et les populations qui doivent payer pour avoir accès aux soins, renoncent souvent à se déplacer.



Malgré ces difficultés, les équipes locales du ministère de la Santé se sont mobilisées dès le premier instant. La collaboration du district sanitaire et des chefs des formations sanitaires a été cruciale tout au long de cette campagne de vaccination. En plus de fournir une couverture vaccinale complète à des milliers d’enfants, cette intervention a offert une opportunité de formation du personnel local.



Et enfin, elle incarne un message crucial : celui de rappeler aux populations de cette zone qu’elles ne sont pas oubliées. Actuellement, MSF mène 12 projets de soins de santé de base et spécialisés dans tout le pays, avec une attention particulière accordée à la santé maternelle et infantile, la chirurgie, les violences sexuelles, le traitement du VIH et la tuberculose.





Dans la même rubrique : < > Centrafrique : le président Touadéra invite à la réflexion sur la nouvelle Constitution Tchad-Maroc : vers une coopération qui s'intensifie d'année en année Fondation Mohammed VI : le Tchadien Idriss Abdraman Moussa, 2ème au concours