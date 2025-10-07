









AFRIQUE RCA : deux groupes armés annoncent officiellement leur dissolution

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 8 Octobre 2025



La troisième rencontre consacrée au respect et à l’application de l’Article 5 Alinéa D de l’Accord Politique pour la Paix et la Réconciliation en République centrafricaine (APPR-RCA) s’est tenue Le mardi 7 octobre 2025, à la Cité des chefs d’État à Bangui.

Présidée par le chef de l’État, la cérémonie s’est déroulée en présence du Premier ministre Félix Moloua, du Premier vice-président de l’Assemblée nationale Evariste Ngamana, du ministre d’État en charge du DDRR, Jean Willybiro Sacko, ainsi que de quelques membres du gouvernement et du cabinet présidentiel, des représentants du Corps diplomatique, garants et facilitateurs de l’Accord de Paix et de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations-Unies, cheffe de la MINUSC A.



Deux des Groupes armés signataires de l’APPR-RCA, les Anti-Balaka aile Ngaïssona et la Révolution et Justice (RJ) de Sayo, ont officialisé, au cours de cette rencontre, leur autodissolution intégrale sur toute l’étendue du territoire national.



Des engagements renouvelés pour la paix

Dans son allocution d’ouverture, le ministre d’État chargé du DDR Jean Willybiro Sacko a salué la détermination des signataires de l’Accord, soulignant que cette rencontre illustre « la volonté commune des parties à tourner définitivement la page de la violence ».



Il a rappelé que l’article 5, alinéa D, de l’APPR-RCA stipule l’obligation pour les groupes armés de respecter la légitimité des institutions démocratiques, l’ordre constitutionnel, l’intégrité territoriale du pays et d’acter leur dissolution totale. Le Représentant du Mouvement RJ de Armel Mingatoloum Sayo, prenant la parole, a réaffirmé la décision historique de son groupe, adoptée lors d’une Assemblée générale tenue à Paoua le 12 juin 2024, en présence de plusieurs officiers et commandants dudit Mouvement.



Il a présenté les excuses de ce Groupe armé au peuple centrafricain pour les souffrances causées, réitérant la volonté de ses membres de « s’inscrire désormais dans la voie de la paix et de la réconciliation nationale ». De son côté, Dieudonné Ndomaté, représentant le Groupe Anti-Balaka aile Ngaïssona, est revenu sur les circonstances de la création du mouvement et sur sa participation aux différents accords de paix.



S’il a évoqué certaines frustrations liées à la nouvelle Constitution du 30 août 2023, notamment l’article 65 alinéa 9 qui, selon lui, empêche la transformation d’un Mouvement armé en Parti politique, il a néanmoins confirmé la dissolution complète du groupe et sa fidélité à la paix. Un tournant décisif pour la réconciliation nationale. Les deux mouvements ont officiellement remis au président de la République, leurs Rapports d’auto-dissolution, signés en présence du Premier ministre chef du gouvernement et des Garants et Facilitateurs de l’APPR-RCA.



Dans son discours de circonstance, le chef de l’État, Faustin Archange Touadéra, a salué cet acte qu’il qualifie d’un « pas décisif vers la paix durable en Centrafrique ». Il a rappelé que lors des rencontres précédentes, en juillet et en août 2025, les leaders des groupes armés avaient déjà exprimé leur volonté de mettre fin à leurs activités militaires.



Le président de la République a annoncé que 90 % des éléments Anti-Balaka et la quasi-totalité des membres de RJ ont déjà déposé les armes, démobilisé leurs troupes et réintégré la vie civile ou les corps en uniforme (police, gendarmerie et FACA), conformément aux dispositions de l’article 4 de l’APPR-RCA.



La dissolution officielle des Groupes Anti-Balaka aile Ngaïssona et RJ de Sayo faisant passer de 9 à 11 groupes armés auto-dissouts, marque une avancée majeure dans le processus de consolidation de la paix et de stabilisation de la République centrafricaine. « Un geste courageux », salué par le chef de l'État qui dit espérer de sa sincérité.



Enfin, le chef de l’État a réitéré, pour sa part, son engagement à poursuivre les efforts pour une paix définitive, invitant tous les anciens acteurs armés à suivre le même chemin de réconciliation nationale.







