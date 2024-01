RCA : inauguration du Centre de Formation Digitale de l’université de Bangui

Le président de la République centrafricaine, le Pr Faustin Archange Touadera, a présidé le 15 janvier dernier, la cérémonie d’inauguration du Centre de Formation Digitale à l’université de Bangui, couplée avec le lancement du haut débit par la société MTN Bayobab.



Cette infrastructure est construite dans le cadre du Projet de la dorsale à fibre optique de l’Afrique centrale composante RCA, lancé le 04 octobre 2019 à Berberberati, chef-lieu de la Mambéré Kadéi.



Le ministre de l’Economie numérique, des Postes et Télécommunications Justin Gourna-Zacko a, dans sa déclaration de circonstance, rappelé les objectifs de ce projet. En effet, ce projet vise à réduire la fracture numérique ; contribuer à la diversification de l’économie numérique dans la zone CEMAC ; développer les compétences des jeunes centrafricains ; promouvoir des services en matière de Technologie de l’Information et de la Communication ; et surtout à créer des emplois en faveur des jeunes.



Ce centre est spécialisé dans le domaine des technologies Web, notamment le développement des sites web, la gestion du contenu e-commerce, les langages, les applications mobiles, les bases de données au moyens des PC et les serveurs, les tendances et les technologies émergentes IA, internet des objets robotiques, les méthodologies de travail du monde de l’informatique.



Le projet a également permis la construction d'un Centre de formation digitale à l’Ecole Normale Supérieure et d’un laboratoire au lycée technique de Bangui, ainsi que la réhabilitation de deux salles de cours avec des équipements informatiques.



Le gouvernement centrafricain est en négociation avec l’Union Internationale des Télécommunications pour déployer en urgence des solutions intermédiaires de connectivité en VSAT des établissements secondaires pour la formation des éleves des villes de Bambari, Bangassou, Mobaye, Ndélé, Birao, Sibut, Damara, Kaga-Bandoro, Batangafo et Bouca.



Il faut rappeler que ce projet innovant est financé par l’Union Européenne et la Banque Africaine de Développement à hauteur de 18 millions d’euros. Le président de la République, Faustin Archange Touadera est porteur de ce projet pour lequel il s'est investi personnellement pour obtenir les financements nécessaires.



Face à la presse, au terme de cette cérémonie, il a affirmé que le déploiement de la fibre optique en RCA passe par des ressources humaines qualifiées. La formation des jeunes centrafricains s’avère importante afin de permettre à cette jeunesse de s’approprier les Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication.