RCA : l’ambassadeur de Corée du Sud présente ses lettres de créances au président Toaudera

Le président de la République centrafricaine, Faustin Archange Touadera a reçu et accepté les lettres de créances de Nam Ki Wook, nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Corée du Sud près la République Centrafricaine avec résidence à Yaoundé.



L’ambassadeur Nam Ki Wook a d’abord remis au président de la République, comme le veut la tradition, les lettres de rappel de son prédécesseur, avant de remettre celles par lesquelles le président de la République de Corée du Sud, Yoon Suk-Yeol, l’accrédite en qualité d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Corée du Sud, près la République centrafricaine.



La République centrafricaine et la Corée du Sud entretiennent des relations bilatérales fructueuses dans plusieurs domaines. Le récent voyage du chef de l'Etat centrafricain à Séoul, au Sommet Corée-Afrique, est l'illustration de la volonté des deux pays amis de passer à la vitesse supérieure, et cela se manifeste aujourd'hui par l'ouverture d'une ambassade dans les deux pays.