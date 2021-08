RCA : le chef de l'État préside un jury de thèse de doctorat

Enseignant chercheur encore en activité, le président de la République centrafricaine, le Pr Faustin Archange Touadera a présidé le 12 août dernier, à l’université de Bangui, la thèse de doctorat de Brice Yambiyo, en mathématiques appliquées. C’est à la faculté des sciences de l’université de Bangui que l’impétrant a présenté sa thèse intitulée : « Étude des modèles fractionnaires au sens de la dérivée de Caputo via l’analyse par homotopie en épidémiologie ».



Le jury de cette thèse de doctorat était composé des personnalités suivantes ; Président : Pr Faustin Archange Touadera, enseignant chercheur à l’Université de Bangui; Rapporteurs : Pr Emérite Ousseynou Nakouma (Université des Antilles), Pr Blaise Some (Université Joseph KI-Zerbo du Burkina Faso); Examinateurs : Dr Mada Nalimbi, maître de conférences (Université de Bangui), Pr distingué des universités et directeur de thèse Mandata N'guerekata (Morgan State University, Baltimore).



Après avoir présidé la première soutenance de doctorat en mathématiques de Ouema Guengaï, le 19 novembre 2019, le président Touadera a eu le privilège à double titre, en tant que président de la République et enseignant chercheur de présider la thèse de Brice Yambiyo.



Ne pouvant cacher sa joie de voir le département des mathématiques de l’Université de Bangui enregistrer un deuxième docteur en 50 ans d’existence, le président Touadera s’est confié aux journalistes au terme de cette soutenance : « C’est la deuxième fois que deux étudiants du Pr Nguerekata soutiennent leurs thèses de doctorat en mathématiques. Je suis très heureux d’être le président de ce jury, ce qui montre que notre département de mathématiques fonctionne et j’encourage les jeunes, les étudiants à poursuivre leurs études parce que nous n’avons pas beaucoup d’enseignants dans ce domaine. Je suis heureux que le département se soit enrichi d’un nouveau docteur qui va compléter l’effectif des enseignants chercheurs de l’Université de Bangui.



L’impétrant a fait une bonne thèse sur un sujet scientifique avec des publications à l’appui ». Pour avoir fait une brillante présentation et choisi un sujet qui est en actualité, le jeune Brice Yambiyo a émerveillé les membres du jury qui ont fini au terme d'âpres discussions par lui décerner, le diplôme de doctorat en mathématiques avec une mention très honorable.