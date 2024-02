RCA : le président Touadera appelle les Centrafricains à lutter contre l’insalubrité à Bangui

En vue de faire pérenniser l’opération dénommée « Kwa ti Kodro, dans les mœurs et les habitudes de tous les Centrafricains, le président de la République Faustin Archange Touadera participe chaque samedi aux travaux citoyens consacrés à la lutte contre l’insalubrité dans la ville de Bangui.



C’est dans cette optique qu’accompagné du Premier ministre Félix Moloua, il a participé dans la matinée du 24 février 2024, au nettoyage du marché Kokoro, situé dans le 3ème arrondissement de Bangui. Ont également pris part à cette activité citoyenne, les membres des associations locales, les éléments de la protection civile, les commerçants et plusieurs habitants du quartier Kokoro.



En se rendant chaque samedi dans un arrondissement choisi de la ville de Bangui, le président de la République veut montrer le bon exemple et inviter ses compatriotes à participer à la lutte contre l’insalubrité dans leur environnement proche. Répondant aux questions des journalistes, au terme de cette activité citoyenne, le Pr Faustin Archange Touadera a salué la mobilisation des commerçants et des populations du 3ème arrondissement, venus massivement contribuer au nettoyage du marché.



« Je suis heureux, je vois que la population du 3ème arrondissement est bien mobilisée. Il y a les éléments de la protection civile, les habitants, les militants, les Koli et Ouali Gala ainsi que les taxis-moto, tout le monde est mobilisé pour cette activité citoyenne. Je pense que beaucoup reste à faire au niveau du changement de mentalités et de comportement. Je vois que les choses avancent bien mais, je remercie les Centrafricains qui ont compris le message et qui se mettent à l’œuvre tous les samedis de 8h à 10h pour nettoyer leur environnement », a-t-il déclaré.



Tout en appelant au changement de mentalités, il a fustigé le comportement rétrograde de certains citoyens qui continuent de déverser les ordures ménagères sur les lieux publics. Pour le président centrafricain, ces immondices sont les causes de la prolifération des moustiques à l’origine de certaines maladies.



Comme à l’accoutumée, le président centrafricain a invité les populations de la ville de Bangui, et celles de l’intérieur du pays, à consacrer deux heures de leur temps au nettoyage de leur environnement, au bénéfice de tous.