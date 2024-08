RCA : le président de la République a reçu en audience une délégation de l'ASECNA

Quelques heures après la cérémonie de l'inauguration de la nouvelle tour de contrôle et des aéroportuaires de l'aéroport de Bangui-M'Poko, le président de la République Pr Faustin Archange Touadera a reçu en audience en début de soirée du 12 août 2024, l'équipe dirigeante de l'ASECNA, conduite par le chef de mission diplomatique, directeur général de cette institution sous régionale, Mohamed Moussa.



Cette rencontre s'inscrit dans la continuité du renforcement de la coopération entre la République centrafricaine et l'ASECNA.



Mohamed Moussa a livré à la presse présidentielle au sortir de cette rencontre que la délégation est venue remercier le président Touadera d'avoir honoré de sa présence, la cérémonie qui consacre la modernisation de l'aéroport International Bangui M'poko aux normes internationales afin de faciliter son attractivité tant sur le plan touristique et économique.



Il est revenu sur les atouts que le projet d'urgence ayant conduit à la modernisation de l'aéroport International Bangui M'poko par la construction d'un tour de contrôle ; d'une caserne des pompiers d'une centrale électrique ; d'un centre d'information en vols et d'une station météorologique.