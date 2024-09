RCA : le président de la République a rencontré une délégation du Conseil de paix et de sécurité de l’UA

Au terme d’une mission de travail en République centrafricaine, dans le cadre de la célébration du Mois de l’amnistie en Afrique, une délégation du Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine, conduite par son président, Churchill Ewumbue Monono, a été reçue en audience dans le 11 septembre dernier au Palais de la Renaissance par le président de la République centrafricaine, Faustin Archange Touadera.



Accompagnés du ministre d’Etat au DDRR-RCA et du Suivi de l’APPR-RCA, Jean Willybiro Sacko, les membres de la délégation sont venus faire le compte rendu au président centraficain des activités réalisées du 08 au 11 septembre 2024 à Bangui, dans le cadre de la commémoration du Mois de l’amnistie en Afrique.



L’ambassadeur Churchill Ewumbue Monono, a fait savoir que durant son séjour en terre centrafricaine, la délégation de l’Union africaine s’est entretenu avec les membres de la société, les bailleurs de fonds, le groupe des ambassadeurs et les membres du gouvernement sur l’importance de la célébration du Mois de l’amnistie en Afrique et le choix de la République centrafricaine d’abriter cet événement.



Cette célébration qui avait pour thème, « Faire taire les armes », était marquée par la destruction des armes de guerre de petite calibre ramenées par la population civile dans le cadre du DDRR.



Cette rencontre avec le président Touadera a ainsi donné l’occasion à la délégation de lui adresser un message d’encouragement pour sa volonté de travailler en commun accord avec l’Union africaine sur des dossiers de la paix dans son pays et dans la sous-région.



Le diplomate camerounais a aussi salué l’engagement du chef de l’Etat de Centrafrique en faveur de la mise en œuvre de l’APPR-RCA et de son rôle de facilitateur de la CEEAC dans la crise politique au Gabon.