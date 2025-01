RCA : le président de la République accorde une audience à la délégation de la société Future Union du Qatar

Le président de la République Faustin Archange Touadéra a reçu le jeudi 9 janvier 2025, une délégation de la société Future Union, basée au Qatar.



La délégation était conduite par le président directeur général Sharaf Abdelgalil, accompagné de Mme Maral Godalazia, Mahamoud Ouedraogo, consul honoraire de la République centrafricaine au Burkina Faso, Moussa Kerela et de Antoine Marie Hervé Leonce Wendji, président du Comité de mobilisation des investisseurs pour la République centrafricaine. L'objet de cette rencontre est de discuter des projets porteurs et de partenariats stratégiques bénéfiques à la société Future Union et à la République centrafricaine.



L’occasion pour l’Etat centrafricain de renforcer les relations économiques et diplomatiques avec des organismes et investisseurs internationaux notamment ceux venus du Moyen-Orient. Les secteurs clés visés dans un premier temps concernent les infrastructures, l'énergie et les nouvelles technologies.



Le président de la République a salué l'intérêt de la société Future Union pour la République centrafricaine et a assuré que le gouvernement mettra en place les conditions nécessaires pour faciliter la collaboration avec les partenaires internationaux.



De son côté, le PDG Abdelgalil Sharaf s’est réjoui de l'importance de cette visite qui consiste à explorer les opportunités de développement et a exprimé l'engagement de son Organisation à contribuer à la croissance économique de la République centrafricaine.



Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la politique de diversification des partenariats extérieurs menée par le gouvernement centrafricain, sous la conduite du président Faustin Archange Touadéra. Elle marque un pas important dans la consolidation des relations bilatérales entre la Centrafrique et les pays du Golfe, notamment le Qatar, un acteur clé dans le financement des projets de grande portée à travers le monde.