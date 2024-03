RCA : le président de la République reçoit le nouveau gouverneur de la BEAC

Le président de la République Centrafricaine, le Pr Faustin Archange Touadera a rencontré le 18 mars 2024, Yvon Sana Bangui, gouverneur de la Banque des États de l’Afrique Centrale (BEAC).



Accompagné de Ali Chaibou, directeur national de la BEAC, le gouverneur Yvon Sana Bangui, nouvellement installé dans ses fonctions le 1er mars 2024, est venu présenter ses gratitudes au président Faustin Archange Touadera, et recueillir auprès de lui, les orientations nécessaires à l’accomplissement de ses responsabilités à la tête de cette noble institution sous- régionale.



Il a également remercié les autres chefs d’Etat de la CEMAC qui ont porté leur choix sur sa modeste personne en qualité de gouverneur de la BEAC.



« C’est un devoir de reconnaissance qui m’a emmené à Bangui et aussi de recevoir les hautes orientations du président en exercice de la CEMAC dans l’accomplissement de la mission. Je suis conscient des défis et de l’importante responsabilité qui m’incombe. C’est pour cela que j’ai donné l’engagement au chef de l’Etat de servir la BEAC avec intégrité, professionnalisme et engouement en comptant sur le personnel de cette institution, les organes de contrôle et de gestion de la CEMAC ainsi que le soutien des chefs d’Etat. Nous avons des défis à relever sur le plan de la stabilité monétaire et financière. Nous avons aussi des défis à relèver sur le plan économique », a-t-il déclaré.



Il a fait savoir que les réformes assorties des conférences des chefs d’Etat de la CEMAC, concernant la République Centrafricaine depuis 2018, seront mises en œuvre pour son développement socio-économique.