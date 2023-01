RCA : mise en place de contrats de performance dans l'administration publique

Le Premier ministre de Centrafrique a lancé officiellement le contrat de performance dans l'administration publique centrafricaine, lors d'une rencontre tenue le 4 janvier 2023.



La gestion axée sur les résultats est adoptée comme mode de gestion de l'administration publique, et chaque membre du gouvernement est désormais sous contrat avec l'Etat.



Le Premier ministre devient exigeant sur la performance et la compétence de ses ministres, qui sont ainsi placés devant leurs responsabilités et tireront toutes les conséquences en cas de non-respect ou de respect partiel du contrat.



Cette mise en place a pour but de donner du contenu à la gouvernance dans l'administration publique, et chaque responsable aura des tâches annuelles précises à exécuter dans les délais prévus avec les moyens mis à sa disposition.



L'évaluation en fin d'exercice déterminera l'avenir de l'agent public.