AFRIQUE RCA : rencontre de paix à Bangui, dissolution des groupes armés de l’UPC et des 3R

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 11 Juillet 2025



Dans son discours de circonstance, le président Faustin Archange Touadéra s’est aussi réjoui de cette rencontre historique et a remercié tous les acteurs de ce processus, notamment son homologue du Tchad, le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno.

Le président de la République a présidé le jeudi 10 juillet 2025 à la Cité des chefs d’Etat les travaux de la rencontre historique de Bangui entre le gouvernement centrafricain et les groupes armés de « Retour, Réclamation et Réhabilitation » (3R) et l’Union pour la Paix en Centrafrique (UPC).



Cette rencontre fait suite à la signature des Accords de cessation des hostilités le 19 avril 2025 à Ndjamena au Tchad qui prévoyait la venue à Bangui de Ali Darassa et de Sembé Bobo, les leaders des deux groupes armés signataires.



La rencontre de Bangui est marquée par la présence de plusieurs autorités du pays, le corps diplomatique, les partenaires techniques et financiers, les garants et facilitateurs de l’APPR-RCA sans oublier les leaders des deux groupes armés 3R et UPC ainsi qu'une forte délégation tchadienne conduite par le ministre des Armées, des anciens combattants et des victimes de guerre, le général Issaka Moloua Djamous.



La présence des leaders de ces deux factions rebelles a conclu la dissolution de leurs mouvements armés. A l’entame de ces assises, le ministre d’Etat chargé du Désarmement, Démobilisation et de la Réinsertion, DDRR Jean Willybiro Sako a rappelé l’historique de ces accords de Ndjamena qui représentent une avancée majeure vers une paix durable et le fruit d’une synergie entre les gouvernements centrafricains et tchadiens avec l'appui des partenaires de la RCA.



Pour sa part, le représentant des 3R a signifié que leur présence ce jour à Bangui répond à l’appel du Président de la République. Il a remercié les autorités centrafricaines ainsi que tchadiennes pour leurs implications à divers niveaux ayant permis la tenue de cette rencontre.



Le groupe rebelle 3R a souhaité que cet accord soit le dernier et s’est engagé à le respecter. Il a émis un souhait à l’endroit du Gouvernement ainsi que tous les acteurs de veiller à un bon traitement de leurs hommes sur le terrain pour éviter un retour à la case départ. De même, l’UPC a déclaré solennellement son engagement à œuvrer pour la paix.



En prenant la parole à son tour, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations-Unies en Centrafrique, Mme Valentina Rugwabiza s’est réjouie de la présence à Bangui de ces deux leaders qui traduit un engagement renouvelé au processus de l’APPR-RCA. Elle a félicité l’engagement sans faille du Président de la République Faustin Archange Touadéra et de tous les garants et facilitateurs de l’Accord à œuvrer pour une paix durable dans le pays. Toutefois, la MINUSCA en a profité pour lancer un vibrant appel à tous les autres partenaires pour accompagner ce processus enclenché.



Dans son discours de circonstance, le président de la République Faustin Archange Touadéra s’est aussi réjoui de cette rencontre historique de Bangui. Il a remercié tous les acteurs de ce processus notamment son homologue du Tchad, le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno dans son rôle de garant. Il a encouragé les Représentants des groupes armés à s’approprier résolument ce processus.



Après cette rencontre, une délégation centrafricaine ainsi que la Minusca se rendront dès ce 11 juillet 2025 à Maloum dans la Ouaka en vue de procéder au lancement officiel des opérations de désarmement des éléments de l’UPC. Dans cette commune, plus de 500 éléments armés attendent d'être démobilisés.



Le chef de l’Etat a profité de la tribune pour lancer un appel à Noureddine Adam, leader du FPRC de déposer les armes afin de revenir dans la légalité. Pour marquer la reconnaissance du peuple centrafricain à l’endroit du Tchad, une cérémonie de décoration a eu lieu lors de cette rencontre. Le président de la République a élevé au grade de Commandeur dans l’ordre de la Reconnaissance Centrafricaine quelques membres de la délégation tchadienne.









Dans la même rubrique : < > RCA : Les Accords de N'Djamena pour la paix officialisés à Bangui Union Africaine : La 47ème session du Conseil exécutif débute à Malabo Malabo : La société civile africaine se mobilise pour la justice réparatrice Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)