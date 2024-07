RCA : rencontre entre le président de la République et le président du CIO à Paris

Le président de la République centrafricaine, Faustin Archange Touadera a rencontré le président du Comité International Olympique (CIO), Thomas Bach le 27 juillet dernier à Paris. Le Comité International Olympique est une organisation créée en 1894 par le Baron Pierre de Coubertin, en vue d'organiser tous les 4 ans, cet évènement sportif, avec l'esprit et les valeurs olympiques qui l'accompagnent.



Le CIO assure la promotion du sport dans la société, il apporte un soutien significatif aux athlètes et aux organisations sportives. Il est au cœur même du sport mondial. Le président de la République centrafricaine l'a bien compris, pour accorder une importance capitale à ce rendez-vous.



L'entretien a porté sur les réalisations du CIO en RCA, plus précisément à travers le CNOSCA, le Comité National Olympique et Sportif Centrafricain que préside Gilles Gilbert Gresenguet.



Le plaidoyer du chef de l'Etat centrafricain, fervent défenseur du sport, est de rappeler la situation géopolitique du pays qui sort d'une crise qui a mis les infrastructures sportives à mal, et qu'il faut soutenir grandement pour apporter, aujourd'hui à travers le sport, un avenir à cette jeunesse meurtrie.



Le gouvernement s'y attèle et a besoin du soutien du CIO pour un coup de pouce supplémentaire avec la construction d'infrastructures et d'équipements sportifs conformes aux normes internationales.



Le CIO, à travers Thomas Bach, son président, s'est engagé à travailler dans ce sens en collaboration avec le Comité National Olympique et le gouvernement centrafricain, pour répondre aux besoins qui lui sont soumis. Au terme de l’entretien, le président Touadera s'est vu remettre la médaille et la torche olympique et le cœur du mouvement olympique pour la paix.



Le chef de l'Etat, qui n'est venu les mains vides, a remis un tableau à son hôte avant de se retirer.



Le président de la République était entouré au cours de cette tournée olympique du ministre de la Jeunesse et des Sports, Héritier Doneng Wanzoumon, du ministre d'Etat, directeur de cabinet, Obed Namsio, du ministre, conseiller spécial, Sani Yalo et du ministre délégué, conseiller en communication, porte-parole de la Présidence, Albert Yaloké Mokpeme.