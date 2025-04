RCA : secteurs minier et pétrolier, contributeurs majeurs dans l’économie

La République centrafricaine continue de développer le secteur productif comme les mines et le pétrole. Ces deux secteurs sont porteurs de la croissance économique du pays et devraient connaitre une augmentation substantielle dans les années à venir, grâce à la vision éclairée du chef de l’Etat, le Pr Faustin Archange Touadera.



L’or et le diamant dans l’économie

En dépit de l’embargo qui pesait sur cette activité économique, la production du diamant est passée de 12.641,05 carats en 2016 à 107.857,2 carats en 2023. Corrélativement, les taxes perçues sont passées de 89.966.693 FCFA en 2016 à 355.960.368 FCFA en 2023. La production de l’or a progressé de 32.934,78 grammes en 2016 à 1.743. 945,17 grammes en 2023 et les taxes perçues passent de 29.852.987 FCFA en 2016 à 945.044.280 FCFA en 2023.



Le secteur pétrolier en exploration

S’agissant de la recherche pétrolière, le nouveau découpage des blocs pétroliers en RCA a permis de passer de 5 à 13 blocs en 2023. La délivrance des titres pétroliers a permis à l’Etat de percevoir des taxes superficiaires de 159.816.000 F CFA par an, soit 1.127.528.000 FCFA de 2016 à 2023.



Réformes, résultats et perspectives

En effet, grâce à la création des unités de recherches géologiques et minières, le gouvernement a mis en évidence 49 nouveaux indices miniers à Boali et Gontiguiri, ce qui porte désormais le nombre des indices miniers du pays à 519 contre 470 antérieurement.



La situation dans ce secteur pourra connaître une embellie à la faveur de la promulgation du nouveau Code minier, la révision des mercuriales de diamant et d’or, la levée totale de l’embargo sur le diamant, l’intensification de la lutte contre la fraude et la contrebande, grâce à la création de 9 unités opérationnelles supplémentaires dans les zones de production et d’une Task Force Nationale de lutte contre la fraude et la contrebande.