RD Congo : 46 personnes tuées dans un camp de déplacés

23 enfants figurent parmi les 46 personnes tuées dans le camp du district de Lala, dans la province d'Ituri, a précisé l'observateur. Des combattants ont attaqué le camp dans la nuit de dimanche à lundi. Les assaillants ont tiré à l'aveugle sur les gens et ont mis le feu aux maisons. Le camp accueillait des personnes forcées de fuir leurs maisons en raison des violences commises par les bandits.



Les autorités locales avaient précédemment fait état de 40 victimes.



La BBC rapporte que les autorités congolaises ont imputé le massacre à un groupe appelé la Coopérative pour le développement du Congo (Cpdeco). Ce groupe est apparu il y a plus de 20 ans et a été formé à partir de la milice armée du peuple Lendu de l'est de la RDC. Au fil du temps, le groupe s'est transformé en milice de bandits.