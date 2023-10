RDC : 18 morts et plusieurs personnes portées disparues dans un nouveau naufrage sur le Fleuve Congo

En RDC « un nouveau drame s'est joué sur le fleuve Congo, à Mbandaka, avec le naufrage d'une baleinière en bois, qui a entraîné la perte de 18 vies, tandis que 200 personnes ont pu être sauvées », a annoncé ce dimanche le site congolais Actualité.DC ajoutant que « de nombreux passagers demeurent cependant portés disparus ».



« Bien que la cause de cette tragédie ne soit pas encore établie, l'administrateur du territoire de Bolomba et le député provincial de ce même territoire évoquent la possibilité de la surcharge et de la violation des mesures de navigation en tant que facteurs potentiels », a relevé le journal.



Il faut rappeler que cet accident est le deuxième de la semaine lors des déplacements nocturnes sur le fleuve Congo, survenant après le naufrage de la baleinière HB Mapamboli le 13 octobre dernier, qui avait fait plus de 50 morts et des disparus.