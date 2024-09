RDC - Chine : Protocole d'achat pour les produits congolais

Le ministre congolais du commerce extérieur, Julien Paluku, a déclaré :"Une réconciliation des Congolais avec la terre s'annonce bien pour la promotion des exportations."



Importance de l'Accord

Cet accord représente une avancée significative pour l'économie congolaise, en ouvrant des opportunités d'exportation pour les producteurs locaux. Il souligne également l'engagement à renforcer les liens commerciaux entre la République Démocratique du Congo et la Chine.



Un tournant pour l'agriculture congolaise ?

L'accord commercial signé entre deux entreprises congolaises et chinoises marque une étape significative dans le développement du secteur agricole de la République Démocratique du Congo (RDC). En effet, l'exportation d'une telle quantité de produits agricoles vers la Chine représente une opportunité unique de :

Diversifier les exportations: La RDC, traditionnellement dépendante de l'exportation des matières premières minières, peut ainsi élargir sa base exportatrice et réduire sa vulnérabilité aux fluctuations des cours des matières premières.

Stimuler la production agricole: Face à une demande chinoise importante, les producteurs congolais seront incités à augmenter leurs productions de soja, de sésame, de piment, de café et de cacao.

Créer de l'emploi: Le développement de l'agriculture peut générer de nombreux emplois, notamment en zones rurales, contribuant ainsi à réduire le chômage et la pauvreté.

Améliorer les revenus des agriculteurs: Les exportations vers la Chine devraient permettre aux agriculteurs congolais d'obtenir des prix plus rémunérateurs et d'améliorer leurs conditions de vie.



Conclusion

La signature de ce protocole d'achat est un pas important vers la valorisation des ressources agricoles congolaises sur le marché international, contribuant ainsi à un développement économique durable pour le pays.