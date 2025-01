RDC : Des éléments de l'armée congolaise désarmés à Gisenyi à la frontiere de Rwanda

Des rapports indiquent que quelques éléments des FARDC (Forces Armées de la République Démocratique du Congo) ont été désarmés à Gisenyi, au Rwanda.

Contexte

Cette situation survient dans un contexte de tensions persistantes entre les forces gouvernementales congolaises et les rebelles du M23, qui revendiquent le contrôle de certaines zones de la RDC, notamment à Goma. Le désarmement pourrait avoir des implications sur la sécurité régionale et la dynamique du conflit en cours.

Réactions

Les réactions à cet événement sont attendues, notamment en ce qui concerne la stabilité de la région et les efforts de paix en cours. Le désarmement d'éléments FARDC pourrait affecter les opérations militaires et la capacité de l'État à maintenir l'ordre face aux mouvements rebelles.