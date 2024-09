RDC : Des événements violents enregistrés suite à une tentative d'évasion à la prison centrale de Makala

Un incident a eu lieu dans la nuit du 1er au 2 septembre 2024 à la prison centrale de Makala, où une tentative d'évasion a été signalée. Le cabinet de la Première ministre de la RDC a assuré dans un communiqué ce lundi matin que les services de sécurité maîtrisent la situation et que des enquêtes seront menées pour clarifier les circonstances de cet incident.



La Primature a demandé à la population de Kinshasa de ne pas s'alarmer et de continuer leurs activités normalement.



Selon le journal congolais People News, la situation reste tendue autour de la prison, avec plusieurs pavillons incendiés et des affrontements signalés.



Les affrontements ont commencé aux alentours de 2h30 du matin, permettant à un grand nombre de prisonniers de tenter de s'échapper sous une intense fusillade. Des morts et des blessés ont été signalés.



Une atmosphère de peur règne dans les communes proches de la prison, notamment Bandalungwa, Bumbu, Ngiri-Ngiri et Selembao.

La tentative d'évasion à la prison de Makala a entraîné des événements violents, et les autorités travaillent à rétablir la sécurité tout en enquêtant sur les causes de cette situation.